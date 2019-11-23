شكرا لقرائتكم طاهر محمد طاهر يكشف عن قصة أقنعة المنتخب الأولمبي ومن يقف خلفها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب طاهر محمد طاهر، لاعب منتخب مصر الأولمبي، عن سعادته البالغة بأداء زملاءه في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، والتتويج بها بإصرار وعزيمة من اللاعبين والجهاز الفني .

وقال طاهر خلال تصريحات تليفزيونية: "التتويج بإفريقيا شيئا كبيرا واللاعيبة كانت رجال ولم استطع أن اتركهم".

Advertisements

وأكمل: "عشت تجربة الحضور الجماهير الرائع خاصة مع منتخب مصر يكون الشعور مختلف تماما، وواجهنا أقوى الفرق الإفريقية في القارة ولم نتعادل مباراة واحدة، أشكر جميع اللاعبين".

وأتم: " كنت صاحب فكرة دخول الاستاد بقناع "لاكاسا دي بابل"، وطلبت من معارفي أن يأتون بأقنعة لكي تكفي جميع اللاعبين".