شكرا لقرائتكم طاهر محمد طاهر يكشف عن قصة أقنعة المنتخب الأولمبي ومن يقف خلفها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال طاهر خلال تصريحات تليفزيونية: "التتويج بإفريقيا شيئا كبيرا واللاعيبة كانت رجال ولم استطع أن اتركهم".
وأكمل: "عشت تجربة الحضور الجماهير الرائع خاصة مع منتخب مصر يكون الشعور مختلف تماما، وواجهنا أقوى الفرق الإفريقية في القارة ولم نتعادل مباراة واحدة، أشكر جميع اللاعبين".
وأتم: " كنت صاحب فكرة دخول الاستاد بقناع "لاكاسا دي بابل"، وطلبت من معارفي أن يأتون بأقنعة لكي تكفي جميع اللاعبين".
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