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طاهر محمد طاهر يكشف عن قصة أقنعة المنتخب الأولمبي ومن يقف خلفها...

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جدة - عمرو شويل أعرب طاهر محمد طاهر، لاعب منتخب مصر الأولمبي، عن سعادته البالغة بأداء زملاءه في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، والتتويج بها بإصرار وعزيمة من اللاعبين والجهاز الفني .

 

وقال طاهر خلال تصريحات تليفزيونية: "التتويج بإفريقيا شيئا كبيرا واللاعيبة كانت رجال ولم استطع أن اتركهم".

 

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وأكمل: "عشت تجربة الحضور الجماهير الرائع خاصة مع منتخب مصر يكون الشعور مختلف تماما، وواجهنا أقوى الفرق الإفريقية في القارة ولم نتعادل مباراة واحدة، أشكر جميع اللاعبين".

 

وأتم: " كنت صاحب فكرة دخول الاستاد بقناع "لاكاسا دي بابل"، وطلبت من معارفي أن يأتون بأقنعة لكي تكفي جميع اللاعبين".

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