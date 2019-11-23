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محمد محمود يحتفل مع أبطال المنتخب الأولمبى برسالة محمد صلاح...

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جدة - عمرو شويل على الطريقة التي قام بها محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الانجليزي بدعم زملائه في صفوف الريدز لتحقيق ريمونتادا تاريخية أمام الإسباني في نصف نهائي بالنسخة الأخيرة، أقدم محمد محمود لاعب الأهلي والمنتخب الأولمبي المصاب على نفس الطريقة لمؤازرة زملائه وحثهم على تحقيق لقب أمم إفريقيا تحت ٢٣ سنة.

 

وتوج منتخب مصر الأولمبي بلقب أمم إفريقيا تحت ٢٣ سنة بعد الفوز على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في نهائي البطولة.

 

وحرص محمد محمود على مؤازرة زملائه من مدرجات استاد القاهرة مرتديا تيسرت مكتوب عليه "لا تستلم أبدا".

 

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وكان محمد صلاح قد ارتدى نفس القميص في مباراة فريقه ضد برشلونة لظروف غيابه عن المباراة، والذي كان ملهما لزملائه في تحقيق ريمونتادا تاريخية على حساب رفقاء ليونيل والتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وحصد اللقب عقب الفوز على توتنهام في النهائي.

 

وغيبت إصابة الصليبي محمد محمود عن المشاركة مع منتخب مصر الأولمبي في بطولة أمم إفريقيا تحت ٢٣ سنة.

 

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