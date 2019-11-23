شكرا لقرائتكم مصر الاولمبي.. كريم العراقى يوجه رسالة إلى الجماهير بعد التتويج ببطولة أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مصر الاولمبي



بعد مباراة مصر الاولمبي تحدث كريم العراقي نجم المنتخب المصري الاولمبي عن التتويج ببطولة إفريقيا تحت 23 سنة على حساب ‏كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف وحيد منتخب مصر الاولمبي.

مصر الاولمبي حيث قال العراقى خلال مداخلة تليفونية: " من زمان واحنا بنجتهد، بقالنا سنة ونص شغالين على هدف واحد وهو الفوز باللقب والتأهل للأولمبياد".

أضاف : " ما وصلنا له ده فضل من عند ربنا، كنا واثقين في شغلنا وبنشكر جمهورنا العظيم المشرف على ‏دعمه، شكرًا على حضورهم، حققنا ما يسعدهم".‏

مصر الاولمبي



مصر الاولمبي وأستكمل العراقي "هدفي في شباك كوت ديفوار هو الهدف الرسمي الأول لي مع المنتخبات، كابتن شوقي ‏بقى عمال يقولي روح روح ونفذت التعليمات وقدرت اسجل الهدف".‏

مصر الاولمبي



مصر الاولمبي وتابع لاعب النادي المصري "لازم اتأقلم على خطة اللعب سواء بـ 3 مدافعين أو 4، تنفيذ تعليمات الجهاز ‏الفني أمر مهم في أي مركز".‏

مختتمًا تصريحاته "تم تصعيدي لأول مرة مع حسام حسن في المصري، خضت اول مباراة أمام الأهلي ثم ‏الانتاج الحربي في الدوري، ثم الزمالك في نصف نهائي الكأس والأهلي في النهائي".‏

مصر الاولمبي



مصر الاولمبي ودخل لاعبو المنتخب الأولمبي فى فرحة عارمة بعدما حققوا لقب كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة بالفوز على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف فى المباراة النهائية التى اقيمت مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي وسط حضور 75 ألف مشجع.

مصر الاولمبي



مصر الاولمبي وحصد المنتخب الأولمبى 4 جوائز فردية بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتى أقيمت فى مصر وتوج الفراعنة الصغار بلقبها.

وفازت مصر بجائزة أحس حارس مرمى لمحمد صبحى وأفضل لاعب لرمضان صبحى وهداف البطولة لمصطفى محمد وجائزة اللعب النظيف.

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مصر الاولمبي



مصر الاولمبي وتأهل منتخبا مصر وكوت ديفوار إلى المباراة النهائية، ليقتنصا بطاقتي التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، فيما حسم جنوب أفريقيا البطاقة الثالثة بعد الفوز علي غانا.

مصر الاولمبي



مصر الاولمبي حيث استطاع الفراعنة الصغار أن يبهروا الجميع بأداءهم الرجولى والمشرف فى البطولة بعد الفوز فى جميع المبايات التى خاضوها بداية من مالى وغانا والكاميرون فى دورى المجموعات ثم جنوب أفريقيا فى نصف النهائى وأخيرا كوت ديفوار.

مصر الاولمبي



مصر الاولمبي وتأهل منتخبا مصر وكوت ديفوار إلى المباراة النهائية، ليقتنصا بطاقتي التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، فيما حسم جنوب أفريقيا البطاقة الثالثة بعد الفوز علي غانا.

مصر الاولمبي



مصر الاولمبي وكان المنتخب الوطني قد خاض المباراة بتشكيل يتكون من ، حراسة المرمى: محمد صبحي، وفي الدفاع: أسامة جلال - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان بيكهام - كريم العراقي - أحمد فتوح، وفي الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - رمضان صبحي - عبد الرحمن مجدي، وفي الهجوم: مصطفى محمد.