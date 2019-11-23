شكرا لقرائتكم أسامة جلال يقلل من تأثير عدم مشاركة حراس الأولمبى مع فرقهم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه أسامة عبد الكريم مدرب حراس مرمي منتخب مصر الاولمبي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على جهوده التي يبذلها لرفع اسم مصر في كافة المجالات.

وقال عبد الكريم "مصر أبهرت العالم مرتين خلال أشهر قليلة، بعد أن نجحت في تنظيم بطولتين قاريتين، والظهور بمظهر يليق بمكانتها".

وتابع: "تتويج محمد صبحي بلقب أفضل حارس في البطولة، بمثابة تتويج لجميع حراس المرمي المتواجدين مع المنتخب".

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عبد الكريم قلل من تأثير عدم مشاركة حراس المنتخب مع فرقهم في الدورى، مؤكدًا أنه يسعي خلال التدريبات لتجهيز كافة الحراس للمشاركة في أي وقت.

مدرب حراس المنتخب اختتم كلامه متمنيًا ان يتم الحفاظ علي الجيل الحالي من اللاعبين، متوقعًا أن يسطر هذا الجيل انجازات عديدة للكرة المصرية.

وحقق منتخب مصر الأولمبي لقب كأس الأمم الإفريقية تحت ٢٣ عام، ليتأهل بذلك الي اولمبياد طوكيو المحدد لها الصيف المقبل.