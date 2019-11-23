شكرا لقرائتكم علاء عبد العزيز: الأسرة الواحدة سر تتويج المنتخب الأولمبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف علاء عبد العزيز مدير منتخب مصر الأوليمبي، أن الاستعداد للمشاركة فى اولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، سيبدأ من الغد، فى ظل وجود رغبة عارمة لتحقيق ميدالية أولمبية.

منتخب مصر كان قد بلغ الاولمبياد للمرة الثانية عشر في تاريخه، بعدما نجح في حصد لقب كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عاما.

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عبد العزيز حرص علي توجيه الشكر للجهاز الفني واللاعبين علي إسعادهم للشعب المصري، مؤكدًا ان كل الأحاديث داخل المنتخب كانت حول كيفية رسم البسمة علي شفاه الجماهير المصرية.

مدير المنتخب أكد أن الروح الجميلة التي تسود بين افراد الفريق الوطني، كانت أحد اهم العوامل الرئيسية لتحقيق الإنجاز، مشيرًا إلى أنهم يتعاملون كأسرة واحدة.

منتخب مصر حصل علي لقب البطولة للمرة الأولى فى تاريخه بعد ان فاز علي كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف.