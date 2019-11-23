ننشر مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 23/ 11 /2019 فى الدورى المصرى...

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جدة - عمرو شويل ينشر الخليج 365 مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 23/ 11 /2019 فى الدورى المصرى الممتاز إذ تقام مباراة طنطا وطلائع الجيش على ستاد طنطا الرياضى ومباراة المقاولون العرب وأسوان على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر

موعد مباراة طنطا وطلائع الجيش



تقام مباراة طنطا وطلائع الجيش فى تمام الثانية والنصف ظهر اليوم السبت على ستاد طنطا الرياضى ويحتل طنطا المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى مثلها وخسر مثلها وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 3 أهداف فيما يحتل الطلائع المركز السابع عشر برصيد نقطتين بعد أن لعب 3 مباريات تعادل فى مباراتين وخسر واحدة وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف .

وتعادل طنطا مع حرس الحدود بهدف لكل فريق فى أخر ظهور بالمسابقة فيما تعادل الطلائع مع بيراميدز بهدفين لكل فريق فى أخر ظهور أيضاً .

وتشهد مباراة طنطا والطلائع اليوم الظهور الأول لطارق يحيى مديراً فنياً للطلائع بعد رحيل البرازيلى سيرجيو فارياس بسبب تراجع النتائج حيث سيبحث طارق يحيى الذى دخل بالفريق معسكراً مغلقاً بالاسماعيلية خلال فترة توقف المسابقة لتحقيق الفوز الاول للفريق فى المسابقة .

على الجانب الأخر طالب أيمن المزين المدير الفنى لطنطا لاعبيه بتحقيق النقاط الثلاث على ملعبه ووسط جماهيره للتقدم فى سباق مراكز الدوري لاسيما مع فترة الاعداد التى خاضها الفريق خلال فترة توقف المسابقة .

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موعد مباراة المقاولون العرب وأسوان



تقام مباراة المقاولون العرب وأسوان فى تمام الخامسة عصر اليوم السبت على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر ويحتل ذئاب الجبل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى واحدة وخسر مثلها وسجل لاعبيه 5 اهداف وتلقت شباكه 4 أهداف بينما يحتل أسوان المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز فى واحدة وتعادل فى مثلها وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف .

وشهد أخر ظهور للمقاولون العرب بالدوري خسارة من الزمالك بهدفين مقابل هدف فيما فاز أسوان على انبى بهدف دون رد فى أخر ظهور أيضاً .

وطالب عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب لاعبيه بالعودة لقطار الانتصارات بعد فترة التوقف الطويلة لمواصلة الزحف نحو المربع الذهبى فيما شدد مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان على لاعبيه ضرورة إستمرار عجلة الانتصارات أمام ذئاب الجبل لمواصلة خطة الهروب من قاع جدول الدوري مبكراً .

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتاز



من المقرر أن تنقل قنوات تايم سبورت و أون سبورت مباريات الدورى المصرى الممتاز.