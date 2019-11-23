شكرا لقرائتكم آمال ماهر: "مبروك علينا الكأس وعقبال ذهبية طوكيو"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأت الفنانة آمال ماهر منتخب مصر بعد تحقيق انجاز فريد للكرة المصرية والتتويج بلقب بطولة أمم أفريقيا على حساب منتخب الأفيال العنيد فى اللقاء الذى أقيم مساء الجمعة على ملعب الرعب استاد القاهرة الدولي. وكتب آمال ماهر عبر حسابه الشخصى على تويتر مهنئا شباب الفراعنة قائلة :" مليون مبروووك .. مبروك علينا كاس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.. عقبال ذهبية طوكيو أنتم قدها .. مبروك الفرحة لمصر". Advertisements تقدم منتخب مصر بهدف لكريم العراقى فى الدقيقة 37 وأدرك منتخب كوت ديفوار التعادل فى الدقيقة 89 بهدف قاتل سجله أبو بكر دومبيا، لينتهى الوقت الأصلى بالتعادل بهدف لمثله ليلجأ الحكم إلى وقت إضافى لتحديد البطل وانتهى الشوط الإضافى الأول بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله وفى الشوط الإضافى الثانى نجح رمضان صبحى فى الدقيقة 114 فى تسجيل الهدف الثانى لمصر لينتهى اللقاء لصالح الفراعنة بنتيجة 2 / 1 ليتوج المنتخب الوطنى بالبطولة الأفريقية للمرة الأولى فى هذه المرحلة العمرية.

تهنئة النجوم للاعبى المنتخب الأولمبي

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