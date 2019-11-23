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شكرا لقرائتكم آمال ماهر: "مبروك علينا الكأس وعقبال ذهبية طوكيو"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل هنأت الفنانة آمال ماهر منتخب مصر بعد تحقيق انجاز فريد للكرة المصرية والتتويج بلقب بطولة أمم أفريقيا على حساب منتخب الأفيال العنيد فى اللقاء الذى أقيم مساء الجمعة على ملعب الرعب استاد القاهرة الدولي.
وكتب آمال ماهر عبر حسابه الشخصى على تويتر مهنئا شباب الفراعنة قائلة :" مليون مبروووك .. مبروك علينا كاس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.. عقبال ذهبية طوكيو أنتم قدها .. مبروك الفرحة لمصر".
تهنئة النجوم للاعبى المنتخب الأولمبي
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