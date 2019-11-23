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شكرا لقرائتكم رامز جلال لفراعنة الأولمبى: "مبروك لمصر.. مبروك يا رجالة"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل هنأ الفنان رامز جلال منتخب مصر بعد تحقيق انجاز فريد للكرة المصرية والتتويج بلقب بطولة أمم أفريقيا على حساب منتخب الأفيال العنيد فى اللقاء الذى أقيم مساء الجمعة على ملعب الرعب استاد القاهرة الدولي.
وكتب رامز جلال عبر حسابه الشخصى على تويتر مهنئا شباب الفراعنة قائلًا :" ألف مبروك يا رجالة .. مبروك لمصر".
تهنئة النجوم للاعبى المنتخب الأولمبي
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