شكرا لقرائتكم رامز جلال لفراعنة الأولمبى: "مبروك لمصر.. مبروك يا رجالة"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ الفنان رامز جلال منتخب مصر بعد تحقيق انجاز فريد للكرة المصرية والتتويج بلقب بطولة أمم أفريقيا على حساب منتخب الأفيال العنيد فى اللقاء الذى أقيم مساء الجمعة على ملعب الرعب استاد القاهرة الدولي.

وكتب رامز جلال عبر حسابه الشخصى على تويتر مهنئا شباب الفراعنة قائلًا :" ألف مبروك يا رجالة .. مبروك لمصر".

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تقدم منتخب مصر بهدف لكريم العراقى فى الدقيقة 37 وأدرك منتخب كوت ديفوار التعادل فى الدقيقة 89 بهدف قاتل سجله أبو بكر دومبيا، لينتهى الوقت الأصلى بالتعادل بهدف لمثله ليلجأ الحكم إلى وقت إضافى لتحديد البطل وانتهى الشوط الإضافى الأول بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله وفى الشوط الإضافى الثانى نجح رمضان صبحى فى الدقيقة 114 فى تسجيل الهدف الثانى لمصر لينتهى اللقاء لصالح الفراعنة بنتيجة 2 / 1 ليتوج المنتخب الوطنى بالبطولة الأفريقية للمرة الأولى فى هذه المرحلة العمرية.