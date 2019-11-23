المنتخب يواجه البحرينفي افتتاح «خليجية السلة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يبدأ المنتخب الوطني لكرة السلة اليوم، مشواره في بطولة الخليج المقامة بالكويت، بمواجهة منتخب البحرين في السادسة مساء، تعقبها مراسم افتتاح البطولة، ثم لقاء المنتخب الكويتي المضيف مع نظيره السعودي.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب مباراته الثانية غداً أمام المنتخب السعودي، ويقابل بعد غد المنتخب الكويتي المضيف، على أن يخلد للراحة يومي الثلاثاء والأربعاء، ويختتم منافساته الخميس بلقاء قطر، على أن تقام منافسات نصف النهائي السبت المقبل.. وتضم بعثة المنتخب صالح سلطان، زويد خليفة، طلال سالم عيسى، عثمان النعيمي، سعيد مبارك، راشد محمد العجماني، راشد ناصر سعيد الزعابي، قيس عمر، حمد محمد علي عاشور، جاسم محمد جابر، عبدالله حسين، علي عمر عيسى، محمد صالح بن خاتم، محمد عبداللطيف عبدالإله، أحمد عبداللطيف عبدالإله، عمر خالد فقاس العامري.