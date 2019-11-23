شكرا لقرائتكم خبر عن الحميدي سادس العالم في الديدليفت والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز لاعب منتخب الإمارات الوطني محمد الحميدي المركز السادس برفعة الديدليفت في بطولة العالم للقوة البدنية التي تقام بمجمع حمدان بن محمد الرياضي في دبي، بعد أن رفع 327.5 كجم متفوقاً على ستة لاعبين عالميين آخرين.
وتختتم البطولة اليوم بإقامة الوزن المفتوح الذي يشارك فيه أقوى رجال وسيدات العالم، يلي ذلك الحفل الختامي الذي سيقام عند الساعة الثامنة والنصف مساء في فندق هوليدي فيستيفال دبي.
ومع الوصول لخط نهاية المونديال، وعلى هامش إقامة المؤتمر الرياضي الذي نظمه الاتحاد الدولي للقوة البدنية، كرم الأمين العام لاتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية محمد عبدالرحيم المري رئيس وأعضاء الاتحاد الدولي، ومقدماً الشكر والتقدير للجهود الفنية التي ساهمت بإنجاح المونديال.
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