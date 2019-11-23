شكرا لقرائتكم خبر عن فوز وتعادلان في افتتاح الجولة السادسة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز فريق الجزيرة على الظفرة، بهدف متأخر من ركلة جزاء في افتتاح الجولة الخامسة من كأس الخليج العربي، ليحيي آماله بالتأهل إلى ربع النهائي.
واحتل الجزيرة المركز الثالث في المجموعة الأولى، وهو نفس رصيد الظفرة.
وضمن المجموعة الأولى، تعادل شباب الأهلي الذي ضمن تأهله مع خورفكان صفر-صفر، ليرفع رصيده في المركز الأول إلى 11 نقطة، مقابل 4 نقاط لخورفكان قبل الأخير.
وفي المجموعة الثانية، تعادل الوحدة المتأهل مع الوصل 1-1، ليرفع «العنابي» رصيده إلى 11 نقطة، مقابل 7 للوصل.
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