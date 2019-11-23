مسيرة «لنحيا» تنطلق من الشارقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت أمس، الدورة الثانية من مسيرة «لنحيا» الرياضية العالمية إحدى مبادرات جمعية أصدقاء مرضى السرطان، التي يشارك فيها نحو 3000 شخص، و200 متطوع من مختلف الجنسيات، بهدف دعم مرضى السرطان معنوياً ومادياً، خلال فعاليات تعزز الأمل والحياة طوال 24 ساعة، يومي 22 و23 نوفمبر الجاري في الجامعة الأمريكية بالشارقة. وشارك في المسيرة هذا العام 10 مدارس، و5 جامعات، و13 جهة راعية، و20 مؤسسة حكومية وخاصة، يسيرون جميعهم جنباً إلى جنب بالتزامن مع 3 مسيرات مشابهة في كلّ من الهند والولايات المتحدة الأمريكية وجنوب إفريقيا.

واستهلت المسيرة جولاتها بمشاركة الشيخة لبنى القاسمي، بجولتين رئيسيتين: الأولى جولة «الناجين والناجيات»، تليها جولة «فريق جمعية أصدقاء مرضى السرطان» احتفالًا بمرور 20 عاماً على تأسيس الجمعية، لينضم إليهم لاحقاً مقدمو الرعاية والفرق الأخرى للمشاركة في مجموعة من الأنشطة والفعاليات الرياضية والتوعوية والترفيهية المصممة خصيصاً للتشجيع على المشي والجري عبر الجولات المختلفة.

وأضاء المشاركون خلال المسيرة آلاف الفوانيس، لتكون خطوة تمثل شعلة أمل في قلب كلّ مريض، وضوءاً بمثابة التكريم لذكرى أرواح من فقدوا حياتهم بسبب السرطان، كما قام المشاركون بغرس شجرة الغاف الوطنية، الشعار الرسمي لعام التسامح في دولة الإمارات.

من جانبها قالت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، العضو المؤسس في جمعية أصدقاء مرضى السرطان: «قيمة الإنسان تتجلى في مساعدته لنظيره الإنسان، ومدّ يد العون له في شتى الظروف، واليوم نتواجد في الشارقة، الإمارة التي لطالما اهتمت بالإنسان ووضعته على أولوية برامجها، لإيمان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وقرينة سموه، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، الرئيسة المؤسسة لجمعية أصدقاء مرضى السرطان، بأن بناء المجتمع بأكمله يكمن في بناء الإنسان وتأسيسه على الفكر الصحيح وإثراء معارفه بالثقافة والعلم، وكلّ هذا لا يتوافر إلا بالصحة التي هي تاج الحياة».