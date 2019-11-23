محمد بن حمد يتوج الفائزين بسباق بنك الفجيرة للجري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أمس، الفائزين الأوائل في «سباق بنك الفجيرة للجري» بنسخته الثالثة الذي أقيم برعاية سموه في ساحة الاحتفالات بالفجيرة، بمشاركة أكثر من 2200 متسابق من المهتمين باللياقة البدنية والعائلات والأفراد بمختلف الأعمار، إضافة إلى عدد من أصحاب الهمم، الذين خُصص لهم سباق خاص.

وأكد سموه حرص إمارة الفجيرة، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، دعم البطولات الرياضية المحلية والعالمية، وتوفير المناخ المناسب لإنجاحها بما يعكس مكانة الإمارة على خريطة مختلف النشاطات الرياضية.

وبارك سمو ولي عهد الفجيرة للفائزين تفوقهم في السباق، مشيداً بالمستوى الذي ظهرت عليه البطولة بدورتها الثالثة، والمشاركة الواسعة لمختلف شرائح المجتمع من الجنسيات كافة والتي عكست روح المنافسة الشريفة بين المتسابقين، مؤكداً ضرورة العمل على زيادة عدد المشاركين بالبطولات المقبلة.

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بدوره قدم شريف محمد الفضلي كبير المديرين التنفيذيين في بنك الفجيرة الوطني أسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي لتوجيهاته الكريمة التي ساهمت في إنجاح السباق، مثمناً دعم سموه المستمر لخدمة الرياضة والرياضيين في دولة الإمارات.

جدير بالذكر أن سباق الفجيرة للجري 2019 تضمن سباقات الجري لمسافة 3 و5 و10 و11 كلم، إلى جانب سباق الممرات الجبلية الممتد على مسافة 11 كلم وسط مناظر جبال الفجيرة الخلابة بنسخته الثانية هذا العام، ويعد سباقاً فريداً من نوعه، كونه الأول الذي يقام في سلسلة جبلية.

حضر حفل التتويج سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، ونخبة من الإداريين واللاعبين والمهتمين، وحشد كبير من عشاق رياضة الجري.