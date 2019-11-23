مباراة الجزيرة والإسماعيلي في موعدها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

رفض نادي الإسماعلي طلب نادي الجزيرة تأجيل مباراتهما في إياب دور ال 16 لكأس محمد السادس للأندية العربية التي كانت مقررة في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي إلى موعد جديد بسبب تواجد 9 لاعبين من «فخر أبوظبي» في صفوف «الأبيض» المشارك في «خليجي 24».

وتواصل اتحاد كرة القدم الإماراتي مع الاتحاد العربي لتأجيل المباراة، وبالفعل قام الأخير بجهود مقدرة كون نظام البطولة يشترط مشاركة الدوليين، لكن النادي الاسماعيلي تمسك بحقه ومصلحته ورفض قرار التأجيل الذي يشترط موافقة النادي المصري كونه طرفا رئيسيا مع الجزيرة في قرار التأجيل.