شكرا لقرائتكم خبر عن الحسم بين الشارقة والفجيرة.. وبني ياس وحتا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: علي نجم

يسدل الستار مساء اليوم، على مباريات الجولة السادسة من مسابقة كأس الخليج العربي لكرة القدم، وسط ترقب كبير لما سيؤول إليه صراع المراكز في المجموعتين الأولى والثانية من أجل تحديد هوية المتأهلين إلى الدور ربع النهائي.

وتقام اليوم ثلاث مباريات، حين يستقبل العين ضيفه اتحاد كلباء، ويواجه بني ياس ضيفه حتا، على أن يكون الختام مع لقاء الشارقة والفجيرة

في اللقاء الأول، يستقبل فريق العين في السادسة مساء اليوم ضيفه اتحاد كلباء في مباراة تحصيل حاصل، بعدما ضمن الزعيم التأهل إلى ربع النهائي، في الوقت الذي لم يحصد «النمور» سوى نقطة واحدة من 4 مباريات.

وقد تشهد تشكيلة «الزعيم» اليوم مشاركة أولى لكل من ريان يسلم ومحمد جمال، بعدما غابا عن الملاعب منذ بداية الموسم بسبب الإصابة. وقد تشكل مباريات الجولتين الأخيرتين، الفرصة الأمثل بالنسبة إلى المدير الفني الكرواتي ليكو من أجل اختبار بعض البدائل، والعناصر التي لم يتسن لها اللعب مع الفريق في المباريات السابقة بسبب الإصابة.

أما كلباء الذي ودع المنافسات باحتلال المركز الأخير في المجموعة واكتفى بنيل نقطة واحدة من 4 مباريات، فسيحاول جاهداً تلميع الصورة والخروج من ملعب هزاع بن زايد بنتيجة إيجابية.

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ويلتقي في السادسة مساء اليوم، أيضاً بني ياس الخامس (5 نقاط) مع ضيفه حتا السادس (4 نقاط) في موقعة يريد من خلالها كل فريق نيل العلامة الكاملة بحثاً عن تعزيز الفرصة بالتأهل.

وتعد مباراة اليوم حاسمة من أجل ترجيح كفة أحدهما وضمان التأهل على الدور ربع النهائي من المسابقة التي تحولت إلى هدف خاص لبعض الفرق التي لن تجد مكاناً لها فوق حلبة المنافسة في الدوري.

وكان حتا، جدد آماله في الصراع على التأهل بعد فوزه على الشارقة في المرحلة السابقة، مما سيضع الفريق أمام تحدي العودة من الشامخة بالعلامة الكاملة.

ويريد بني ياس المضيف تحسين نتائجه ورفع غلته من النقاط مستفيداً من إقامة المباراة على أرضه، وإن كان فريق المدرب الألماني وينفريد شايفر قد تعرض لضربة موجعة بعد تعرض المدافع حسن المحرمي لإصابة في الرباط الصليبي ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي.

صراع قمة

يبحث الشارقة، ثالث المجموعة الثانية (6 نقاط) من 5 مباريات في الثامنة والنصف مساء عن ضمان رفع رصيده من النقاط إلى 9 والتفوق على ضيفه الفجيرة الوصيف (7 نقاط من 4 مباريات) حين يلتقيان على أرض ملعب الأول في الإمارة الباسمة في لقاء قمة.

وستكون المباراة مهمة للشارقة الذي يخوض آخر مبارياته في الدور الأول، لذلك سيلعب من أجل الفوز وحده. أما الفجيرة، فستكون مباراة اليوم بالنسبة له بمثابة الأمل الجديد من أجل ضمان الترشح إلى الدور ربع النهائي، وكسب جرعة كبيرة من الثقة قبل العودة إلى مسرح الدوري بعد انتهاء مشاركة منتخبنا الوطني في «خليجي 24».