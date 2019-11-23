قمة إسبانية بين ريال مدريد و«الحصان الأسود»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يحل فريق ريال سوسييداد أحد مفاجآت بداية الموسم على ريال مدريد القوي اليوم السبت في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، باحثاً عن تعزيز موقعه ليكون بين الأربعة الأوائل في صدارة الترتيب.

يحاول ريال سوسييداد العودة بنتيجة طيبة من ملعب «سانتياغو برنابيو» العريق على أمل تخطي الفريق الملكي إذ يتأخر عنه راهناً بفارق نقطتين، لكنه لعب مباراة أكثر.

وشهدت آخر ثلاث مباريات قبل فترة الوقف الدولية ترنح ريال سوسييداد فخسر على أرضه أمام ليفانتي المتواضع، وفاز في اللحظات الأخيرة على أرض غرناطة قبل تعادله مع ضيفه متذيل الترتيب ليغانيس.

وقال مدربه إيمانول ايلجواسيل بعد التعادل ضد ليجانيس «دخلت غرف الملابس وبدا الأمر كالمأتم».

وفي ظل تفريطه بالنقاط أمام أندية ضعيفة، أهدر سوسييداد فرصة الانفراد بالصدارة، مستفيداً من تأجيل مباراة الكلاسيكو المنتظرة بين برشلونة وريال مدريد المتصدرين ب25 نقطة.

وبرغم كل ذلك، يقدم سوسييداد أداء سلساً وأكثر استعراضاً من أمثال برشلونة.

ويتألق مع سوسيداد النرويجي الشاب مارتن اوديغارد (20 عاماً)، أحد أبرز صانعي الألعاب هذا الموسم والمعار من ريال مدريد تحديداً. وستكون للاعب الشاب فرصة إثبات نفسه أمام فريق تخلى عنه لاكتساب المزيد من الخبرة.

أما النجم الآخر ميكل أويارسابال فيثبت بحرفيته صوابية ارتباط اسمه بأبرز الأندية الأوروبية، فيما يتلقى مساعدة ناجعة من ميكل ميرينو وسوبيلديا.

ويملك أويارسابال في رصيده أربعة أهداف إلى جانب بورتو، فيما سجل البرازيلي ويليان خمسة.

من جهته، استعاد ريال مدريد إيقاعه قبل فترة التوقف الدولية، إذ خاض خمس مباريات في مختلف المسابقات دون تلقيه أي هدف فاز بأربع منها مسجلاً 16 هدفاًَ.

ومنذ 5 أكتوبر/‏ تشرين الأول، لم يحمل الويلزي جاريث بايل ألوان ريال مدريد، لكنه شارك مع منتخب بلاده أربع مرات، وبحال مشاركته ستكون ردة فعل جماهير ريال في «البرنابيو» منتظرة وتحت الأضواء بعد احتفاله الغريب بتأهل بلاده إلى كأس أوروبا 2020. فبعد الفوز على المجر في كارديف، وقف بايل وراء لافتة كتب عليها «ويلز. غولف. مدريد. بهذا الترتيب»، وذلك في سخرية للائحة أولوياته. وأشار رئيس ريال السابق رامون كالديرون إلى إمكانية عودة بايل إلى فريقه السابق توتنهام الذي استقدم المدرب جوزيه مورينيو بدلاً من الأرجنتيني المقال ماورويسيو بوكيتينو.

وعوّل ريال مدريد في الأسابيع الماضية على الفرنسي المتألق كريم بنزيمة متصدر ترتيب الهدافين (9)، بفارق هدف عن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة وجيرارد مورينو لاعب فياريال.

ويحتل ريال المركز الثاني وراء غريمه التاريخي برشلونة بفارق الأهداف، ويتقدم على جاره اللدود أتلتيكو مدريد بفارق نقطة.

أتلتيكو في غرناطة

وتخوض فرق الطليعة مبارياتها اليوم السبت، فبعد حلول برشلونة على ليغانيس، يزور أتلتيكو مدريد مع مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني غرناطة الجريح والمتراجع إلى المركز الثامن، فيما تختتم مواجهات السبت بقمة مدريد مع سوسييداد.

ويعول سيميوني بشكل كبير على مهاجمه الدولي الفارو موراتا صاحب ستة أهداف في آخر ست مباريات.

ويحل إشبيلية على بلد الوليد غداً الأحد في ختام المرحلة آملاً في حصد ثلاث نقاط والتنافس على الصدارة، بحيث يبتعد بفارق نقطة يتيمة عن برشلونة وريال مدريد.