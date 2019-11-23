الجزيرة يهزم الظفرة بركلة جزاء في الدقيقة 94

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبو ظبي: أيمن بشير

قاد هدف المدافع الصربي كوسانوفيتش من ركلة جزاء في الدقيقة 94 فريقه الجزيرة للفوز على ضيفه الظفرة، خلال المباراة التي جرت أمس بين الفريقين في استاد محمد بن زايد ضمن الجولة السادسة لمنافسات المجموعة الأولى بكأس الخليج العربي. وشهدت المباراة، حضوراً جماهيرياً ضعيفاً للغاية، كأنها تلعب خلف الأسوار المغلقة؛ حيث إن عدد المشجعين على المدرجات لم يتجاوز الخمسين شخصاً، بينما كان الحضور الكلي 310 أشخاص تواجدوا في ملعب المباراة.

ارتقى «فخر أبوظبي» إلى المركز الثالث بفارق المواجهة المباشرة عن الظفرة؛ حيث امتلك الفريقان 7 نقاط.

وسينتظر الفريقان، حسم تأهلهما في الجولة الأخيرة المقررة في الثلاثين من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري؛ حيث يحل الجزيرة ضيفاً على اتحاد كلباء، بينما يستضيف الظفرة فريق النصر الذي لديه 5 نقاط وينافس بدوره لحجز إحدى البطاقتين المتبقيتين في المجموعة التي تأهل منها العين وشباب الأهلي رسمياً.

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ظهر الفريقان في الشوط الأول دون المستوى ولم يقدما العرض المنتظر لأهمية المباراة قبل الأخيرة في مرحلة المجموعتين والتي تدخل في حسابات ضمان التأهل؛ حيث إنه لم تكن هناك فرص حقيقية تذكر.

في الشوط الثاني تحسن الأداء بصورة أفضل من جانب أصحاب الأرض؛ حيث إن لاعبي الجزيرة كانوا يدركون أن نتيجة التعادل لن تخدمهم في حسابات التأهل، وسجلوا هدف الفوز من ركلة جزاء حصل عليها المغربي مراد باتنا وسددها كوسانوفيتش بنجاح.

لعب أصحاب المباراة بتشكيلة ضمت: عادل أبوبكر، محمد فوزي، ميلوس كوسا نوفيك، سلطان الغافري، مراد باتنا، محمد ربيع، ثولاني سيريرو، أحمد محمود، عبد الله إدريس، برونو دي اوليفيرا، فيصل المطروشي.

في الجانب الآخر لعب الضيوف بتشكيلة مكونة من: خالد السناني، عبدالرحمن يوسف، جواو بيدرو، إبراهيم سعيد، سهيل الحربي، محمد حمدان الزعابي، بدر العطاس، مسعود سليمان،خالد باوزير، خالد الدرمكي، سعيد جاسم.