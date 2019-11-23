شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان «طب رأس الخيمة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية المهرجان الرياضي العاشر، والذي يعد أكبر بطولة رياضية بين الجامعات على مستوى الإمارة، حيث شارك بالبطولة 15 جامعة وأكثر من 500 طالب وطالبة من مختلف إمارات الدولة، تنافسوا في 9 رياضات مختلفه للطلاب والطالبات وهي كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة والريشة الطائرة وتنس الطاولة والشطرنج والبلياردو والكريكيت وألعاب القوى.

وتوجت الدكتورة منال سامي عميدة شؤون الطلاب الفائزين، في حين أشاد الدكتور محمد أبو المجد، مدير النشاط الرياضي بالجامعة بزيادة أعداد الجامعات المشاركة من مختلف إمارات الدولة، كما أشاد بالروح الرياضية التي تحلى بها المشاركون.

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