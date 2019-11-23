الوحدة والوصل يتعادلان لعباً ونتيجة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تعادل الوحدة والوصل صفر- صفر في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد آل نهيان ضمن منافسات المجموعة الثانية.

و رفع الوحدة المتأهل منذ الجولة الماضية رصيده إلى 11 نقطة، مقابل 7 نقاط للوصل.

Advertisements

جاءت المباراة متعادلة لعباً ونتيجة، وافتتح الوصل التسجيل في الدقيقة الخامسة بعد تمريرة من شهاب الأشكري إلى يوسف أحمد الذي سدد كرة خادعة في شباك راشد علي.

وأدرك الوحدة التعادل في الدقيقة 12 عندما أرسل «المخضرم» إسماعيل مطر ركلة حرة تطاول لها الرفاعي برأسه وأصابت العارضة ثم ارتدت إلى عبدالله أنور الذي سدد الكرة في الشباك (1-1). وتابع الوحدة ضغطه وسدد الإسباني كارليتوس كرة رائعة من ركلة حرة لكنه أصاب العارضة في الدقيقة 35.

وأهدر يوسف أحمد فرصة إضافة الهدف الثاني بعدما لعب رأسية بطريقة ضعيفة رغم سهولة مهمته بعدما وضعته عرضية شهاب الأشكري في مواجهة مرمى راشد علي.

وأكمل الوحدة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب«العنابي» ماجد عبدالله لنيله الإنذار الثاني، وذلك في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.