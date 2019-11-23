لقاء الأقوياء في «جوهرة تاج زايد» ومونديال «أم الإمارات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، يشهد مضمار نادي أبوظبي للفروسية غداً، ختام النسخة الحادية عشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي، وهو الحدث السنوي الأغلى في عالم سباقات الخيول العربية الأصيلة.

وتتكون سباقات الختام من 6 أشواط، في مقدمتها سباق جوهرة تاج زايد البالغة جائزته 5 ملايين درهم، والذي يعد أغلى سباق للخيول العربية على مستوى العالم، وبطولتا العالم ل«أم الإمارات» للسيدات والفرسان المتدربين، ويبلغ إجمالي الجوائز المالية للسباقات الستة 5.465.000 درهم. وخصصت جوائز قيمة للجمهور عبارة عن 3 سيارات، وجوائز مالية وعينية تفوق المليون درهم، إلى جانب مسابقات للسيدات لأفضل زى وأفضل قبعة، وأفضل زوجي.

وعقد المؤتمر الصحفي الذي يسبق الحدث الأغلى بحضور اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، ود. عبدالله الريسي مدير عام الأرشيف الوطني، وطلال الهاشمي ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، كما حضر المؤتمر خلود النعيمي ممثلة الشركة الوطنية للأعلاف والدقيق، وفاطمة البلوشي ممثلة دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، وفاطمة النعيمي من الاتحاد النسائي، وعلي الملا ممثل أريج الأميرات، وحضر المؤتمر سعيد خليفة بن سليمان ممثل طيران الإمارات، ومحمد عبدالله ممثل المسعود للسيارات.

وتقدم د. عبدالله الريسي بالشكر الجزيل لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على الدعم الذي يقدمه مهرجان سموه للخيول العربية،وقال: «الشكر موصول أيضاً لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» التي تدعم المرأة في كل مكان».

وتوجه أحمد ناصر الريسي بالشكر والتقدير لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لتوجيهات سموه السديدة لإعلاء شأن الخيل العربية، والاستمرار على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، في تشجيع ورعاية الخيل العربية الأصيلة.

وأكدت لارا صوايا أن الجولة الخامسة من سباق جوهرة تاج زايد، يستقطب 14 من نخبة الخيول، منها 7 خيول قادمة من الخارج، إلى جانب مونديال «أم الإمارات» للسيدات وبطولة الفرسان المتدربين التي تشهد منافسات قوية على مضمار أبوظبي بحلته الجديدة.

وثمن طلال الهاشمي، ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، الإنجازات التي حققها المهرجان في كل مكان، فيما أعربت خلود النعيمي عن فخر الشركة الوطنية بالمشاركة في رعاية المهرجان، وأكد سعيد بن خلفان بن سليمان ممثل طيران الإمارات، أن الناقل الوطني يعد مكملاً وشريكاً أساسياً وداعماً للمهرجان، وأكد محمد عبدالله ممثل المسعود للسيارات - نيسان، حرص الشركة على دعم الرياضة عامة في الدولة، وتشجيع الرياضيين بهدف الارتقاء بمستوياتهم؛ لتحقيق أفضل النتائج، ورحبت فاطمة البلوشي بضيوف العاصمة أبوظبي، وأكدت أن المهرجان نجح في القيام بدوره المطلوب، وكان سفيراً فوق العادة للعاصمة أبوظبي في دول العالم، وقال علي الملا ان المهرجان له دوره الإيجابي في زيادة سباقات الخيل العربية.