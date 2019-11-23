تعادل شباب الأهلي وخورفكان صفر ــ صفر

حافظ شباب الأهلي على صدارة المجموعة الأولى مؤقتاً بتعادله مع خورفكان صفر- صفر في المباراة التي أقيمت بينهما في العوير.

رفع شباب الأهلي رصيده إلى 11 نقطة، وبقي في المركز الأول بانتظار مباراة العين صاحب المركز الثاني بعشر نقاط مع كلباء اليوم، في حين بقي خورفكان بدون فوز بعد خمس مباريات، وتوقف رصيده عند أربع نقاط من أربعة تعادلات.

بدأت فرص شباب الأهلي في الدقيقة 12 بعد تسديدة من لوفانور أصابت رأس مدافع خورفكان، وغيرت مسارها وحولها حارس «النسور» إلى ركنية بصعوبة، في حين رد الضيوف بتسديدة من البرازيلي بيسمارك تصدى لها ماجد ناصر حارس شباب الأهلي. وسجل خورفكان هدفاً عبر بيسمارك في الدقيقة 40، ولكن الحكم ألغاه بداعي وجود دفع على سالمين خميس مدافع شباب الأهلي لحظة التسجيل.

وشارك المقيم لينادرو في صفوف شباب الأهلي عند الدقيقة 71 بديلاً للاعب عادل وجدان، في أول ظهور للاعب البرازيلي هداف دوري الرديف، لكن أي شيء لن يتغير لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي صفر-صفر.