بوقرة: حظوظ الفجيرة جيدة في التأهل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: ”الخليج 365”

أكد الجزائري مجيد بوقرة مدرب الفجيرة جاهزية فريقه لمباراة الشارقة اليوم، والتي تعد بمثابة فرصة جيدة لإقحام البدلاء واللاعبين الشباب الذين لم يجدوا حظهم من المشاركة في الدوري، مطالباً لاعبي الذئاب بضرورة التركيز والحذر أمام الفريق الشرقاوي متصدر الدوري، مشيراً إلى أنه وجه عدداً من النصائح للاعبين الصغار مواليد 97 الذين يمثلون مستقبل وأمل الفجيرة في قادم المواسم، لافتاً إلى أن اللعب في الدوري يمر عبر هذه المسابقات، ولا بد من إثبات الذات والتركيز واستغلال مثل هذه الفرص.

وفيما يتعلق بحظوظ الفجيرة في المنافسة، أشاد بوقرة بالمستوى الجيد الذي قدمه الفريق في الجولات الماضية، واحتلال المركز الثاني ضمن المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، وهو ما عزز حظوظ الفريق بقوة خاصة وأن الفوز اليوم يعد بمثابة العبور إلى الدور الثاني.

من جانبه، أكد النيجيري موفتاو أولابي الذي يشارك مع الفجيرة هذا الموسم في فئة المقيمين عزمه على تقديم مباراة قوية ومواصلة النتائج الإيجابية.