كونتيس: الفوز على بني ياس يضاعف حظوظ حتا

قال اليوناني كريستوس كونتيس المدير الفني لفريق حتا إن مباراة اليوم أمام بني ياس مهمة خاصة وإن الفريق ما زال لديه فرصة للتأهل إلى ربع النهائي.

قال كريستوس كونتيس: هذه المباراة هي الخامسة لنا في البطولة وهي تعتبر مهمة لأننا ما زلنا في المنافسة ويمكن أن نعبر إلى الدور المقبل إذا ما حققنا نتيجة إيجابية، حضّرنا جيداً للمباراة وطموحنا حصد النقاط الثلاث للإبقاء على حظوظنا في التأهل خاصة وأنه تبقت لنا مباراة واحدة في المجموعة.

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وعن رؤيته للمباراة والطريقة التي سيلعب بها منافسه قال: بني ياس فريق مميز ويملك عناصر مميزة ويقوده مدرب مقتدر، ربما لم يحصدوا النتائج التي كانوا يرغبون بها في المباريات الأخيرة لكنهم يقاتلون بقوة في الملعب، سيعملون على تحقيق نتيجة إيجابية أمامنا وعلينا الحذر من خطورة لاعبيهم، ستكون مباراة صعبة بالنسبة للفريق ويجب أن نكون جاهزين لجميع السيناريوهات.

وعن إصابة سعيد جاسم وهل سيشارك قال: لن يكون متاحاً في هذه المباراة لأنه مصاب، وننتظر التقرير الشامل بالنسبة للاعب لتحديد العلاج داخل الدولة أو خارج الدولة.

من جانبه، قال وليد أحمد لاعب حتا إن مباراة اليوم مثل كل المباريات التي يخوضها الفريق ويتطلع فيها للفوز، مبيناً أن إعداد الفريق للمباراة كان جيداً وأكد أن اللاعبين عازمون على تقديم أداء جيد في المباراة.