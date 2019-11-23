

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد:زيدان الربيعي



بات لاعب المنتخب العراقي الأول وأتلانتا يونايتد الأمريكي لكرة القدم جستن ميرام من دون فريق بعد أن أعلن فريقه عدم تجديد عقده. ونشر نادي أتلانتا يونايتد عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، صورة تتضمن أسماء ثمانية لاعبين بينهم العراقي جستن ميرام، وكتب عليها «شكراً لكم»، في إشارة إلى عدم تجديد عقودهم.

يذكر ان جستن ميرام انتقل إلى صفوف أتلانتا في السابع من مايو الماضي، قادماً من صفوف فريق كولمبوس كرو الأمريكي.

وكان مدرب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم السلوفيني كاتانيتش قد قرر إبعاد اللاعب جستن ميرام عن تشكيلة المنتخب العراقي بعد ان اعتذر عن المشاركة في مباراتي العراق مع هونج كونغ وكمبوديا ضمن تصفيات كأس العالم وأمم آسيا.