العنبري: نتطلع إلى التأهل في آخر مبارياتنا

أكد عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة جاهزية «الملك» لمواجهة الفجيرة، وقال «هذه آخر مباراة لنا في الدور الأول، نتمنى أن نقدم فيها مستوى جيداً».

قال العنبري: «قدمنا أداء جيداً في آخر 3 مباريات بالبطولة على الرغم من خسارتنا اللقاء الأخير أمام حتا».

وقال مدرب الشارقة: إن هدفه دائماً منح فرصة للاعبين الاحتياط لإعدادهم للمشاركة في المباريات نسبة لحاجة الفريق إلى كل لاعبيه. وقال: فوزنا في مباراة الفجيرة يعني تأهلنا للمرحلة المقبلة من المنافسة.

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وأوضح أن اللاعب ريكاردو جوميز عاد بعد اللعب مع منتخب بلاده، لكنه مصاب، ولا يستطيع الدفع به في المباراة، وحول مشاركة بقية الدوليين القادمين من منتخبات بلدانهم، قال: لقد عاد أيضاً شوكوروف وريان مينديز، وسنرى مدى جاهزيتهما في التدريبات قبل المباراة.

ومن جانبه، قال اللاعب البرازيلي المقيم ماركوس ميلوني جوكر فريق الشارقة: جاهزون للمباراة، وسنحاول الدخول بكل قوة في هذه المباراة التي سنواجه فيها الفجيرة، وتقديم مستوى أفضل عن المباراة السابقة أمام حتا. وشكر ميلوني مدربه العنبري على منحه الفرصة. وقال: المدرب أعطاني فرصة، واستفدت منها، واستطعت أن أثبت نفسي مع الفريق وأعمل على تكوين خبرات جيدة.

ورداً على سؤال حول مشاركته في أكثر في مركز، أكد أنه يستطيع اللعب في عدة مراكز، والمدرب ومساعده يساعدانه في ذلك من خلال توجيهاتهم المستمرة، ودعمهم بالنصائح والتشجيع.