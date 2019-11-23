شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي ليبرتادوريس اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يلتقي العملاقان الأرجنتيني ريفربلايت والبرازيلي فلامنجو وجهاً لوجه في نهائي كأس ليبرتادوريس على ملعب «مونومنتال» في العاصمة البيروفية ليما، اليوم السبت، وهي المرة الأولى التي يتقرر فيها مصير اللقب في مباراة واحدة على مدى 60 عاماً. وجرت العادة أن تقام بنظام الذهاب والإياب.

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