الكتبي يتوج بلقب تمهيدي ماراثون اليوم الوطني للهجن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق السباق التمهيدي الأول لماراثون اليوم الوطني للهجن نجاحاً كبيراً على كافة المستويات التنافسية والفنية، وتحول إلى شبه احتفالية مصغرة، في إطار العد التنازلي للحدث الأكبر والأهم وهو ماراثون اليوم الوطني للهجن، الذي ينظمه مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في فبراير 2020، تزامناً مع مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، للهجن العربية الأصيلة.

وشهد السباق التمهيدي الأول الذي أقيم أمس، تنافساً قوياً وتقارباً استمر حتى اللحظات الأخيرة ما قبل وصول خط النهاية، قبل أن يحسم خميس علي سعيد الملعاي الكتبي المركز الأول بزمن بلغ 7:12:24، ونال جائزة مالية قدرها 15 ألف درهم، وجاء في المركز الثاني عمران راشد عبيد المدحاني الكتبي بزمن 7:14:17 دقيقة، ونال جائزة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وفي المركز الثالث حمد محمد حمد مصلح الأحبابي بزمن 7:18:24 دقيقة، ونال جائزة مالية قدرها 7 آلاف درهم.

Advertisements

وامتد السباق لمسافة 4 كيلومترات، وبلغ مجموع جوائز السباق التمهيدي 100 ألف درهم، بواقع 50 ألفاً لكل سباق.

وأكد عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن إطلاق هذين السباقين التمهيدين من شأنه أن يسهم في تعزيز قوة المنافسات في ماراثون اليوم الوطني، من خلال إتاحة الفرصة للمشاركين بتجهيز المطية وصولاً للموعد الرئيسي، وقال: «نتوقع أن يشهد السباق المقبل مشاركة أكبر، خصوصاً أن السباق التمهيدي الثاني سيقام قبل نحو 20 يوماً من ماراثون اليوم الوطني».

وأعرب خميس علي سعيد الملعاي الكتبي، صاحب المركز الأول عن تطلعه لتحقيق الطموحات الكبيرة المتمثلة في تحقيق المركز الأول في ماراثون اليوم الوطني للهجن، وأن الفوز بالسباق التمهيدي يشكل حافزاً له، وقال: «نشكر كل من دعمنا لإقامة هذا السباق وإتاحة الفرصة لفئتنا العمرية، سبقت لي المشاركة في عدة سباقات مختلفة، لكن الوجود في هذا النوع من السباقات المخصصة لدعم وإبراز التراث الشعبي له أهمية خاصة للغاية».