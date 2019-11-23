شرطة أبوظبي تتصدر بطولة جامعـة نيـويـورك لليـاقـة البـدنيـة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز فريق شرطة أبوظبي بالمركز الأول في بطولة جامعة نيويورك - أبوظبي للياقة البدنية، والتي تهدف إلى كسر الرقم العالمي، الذي حققه بطل سباقات الماراثون العداء الكيني إيليود كيبشوج؛ حيث قطع بنفسه مسافة 42.2 كلم في غضون ساعة و59 دقيقة واحدة و40 ثانية ليصبح أول عداء يقطع مساراً قياسياً في أقل من ساعتين.

وتمكن فريق شرطة أبوظبي المكون من 15 لاعباً (تتابع) من تحقيق المركز الأول في البطولة وكسر الرقم العالمي، مسجلاً ساعة و44 دقيقة و9 ثوانٍ.

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