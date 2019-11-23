ليفانتي يبتعد عن منطقة الخطر في الدوري الإسباني









اسماء السيد - خطا ليفانتي خطوة جيدة نحو الابتعاد عن منطقة الخطر، بفوزه الجمعة على ضيفه ريال مايوركا 2-1 في افتتاح المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل روجيه مارتي سالفادور (52) وروبن روكينا (73) هدفي أصحاب الأرض، وداني رودريغيز (65) هدف مايوركا.

ولعب ليفانتي الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه خوسيه كامبانيا (87) لنيله البطاقة الصفراء الثانية.

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ورفع ليفانتي رصيده إلى 20 نقطة ليقفز إلى المركز العاشر، في حين تجمد رصيد الضيوف عند 14 نقطة في المركز السادس عشر.

وتستكمل السبت مباريات المرحلة حيث يلعب برشلونة المتصدر في ضيافة ليغانيس، فيما يستضيف ريال مدريد الوصيف ضيفه ريال سوسييداد، ويحل اتلتيكو مدريد الثالث ضيفاً على غرناطة، وفالنسيا الرابع ضيفا على ريال بيتيس.

وتختتم المرحلة الأحد بلقاءات إسبانيول مع خيتافي، واوساسونا مع أتلتيك بلباو، وإيبار مع ألافيس، وفياريال مع سلتا فيغو، وبلد الوليد مع إشبيلية.

ملخص المباراة: