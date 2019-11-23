منتخب مصر يسيطر على التشكيل المثالي لبطولة إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

اختارت اللجنة الفنية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" 5 لاعبين من المنتخب المصري تحت 23 عامًا ضمن التشكيل المثالي لبطولة إفريقيا التي أقيمت في مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر.

وفاز المنتخب المصري ببطولة إفريقيا بعدما فاز في كافة المباريات التي لعبها سواء بدور المجموعات، نصف النهائي والنهائي.

وأتى من بين المنتخب المصري 5 لاعبين في التشكيل المثالي للبطولة هم؛ حارس المرمى محمد صبحي، والمدافع أحمد رمضان "بيكهام"، عمار حمدي لاعب الوسط، والقائد رمضان صبحي، إضافة إلى مهاجم مصر وهداف البطولة مصطفى محمد.

وظهر من عناصر كوت ديفوار 4 لاعبين، إضافة إلى وجود لاعب من جنوب إفريقيا، وأخر من غانا.

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وتكون التشكيل المثالي من:

حراسة المرمى: محمد صبحي (مصر).

خط الدفاع: ريبو مابيلي (جنوب إفريقيا)، كواديو يفس (كوت ديفوار)، أحمد رمضان "بيكهام" (مصر)، سيلاس جناكا (كوت ديفوار).

خط الوسط: إيفانز مينساه (غانا)، عمار حمدي (مصر)، أبو بكار كيتا (كوت ديفوار).

خط الهجوم: رمضان صبحي (مصر)، يوسف داو (كوت ديفوار)، مصطفى محمد (مصر).