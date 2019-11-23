مباريات السبت.. عودة الدوري.. ومواجهات نارية بأوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

يقام اليوم السبت عددًا من المباريات القوية في مختلف الدوريات سواء باستئناف مسابقة الدوري أو بإقامة مباريات قوية في أوروبا.

ومن المقر أن يلعب طنطا ضد طلائع الجيش في الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري بينما يلعب المقاولون العرب ضد أسوان ضمن مباريات نفس الأسبوع.

أبرز مباريات السبت في الدوريات الأوروبية عندما يلعب ليفربول أمام كريستال بالاس بينما يواجه مانشستر سيتي منافسه تشيلسي.

وفي الدوري الإسباني، يلعب برشلونة وريال مدريد أمام ديبورتيفو ليجانيس وريال سوسيداد.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة:

الدوري المصري:

طنطا × طلائع الجيش .. الموعد 2:30 مساءً .. القنوات الناقلة أون سبورت.

المقاولون العرب × أسوان .. الموعد 5 مساءً .. القنوات الناقلة أون سبورت.

الدوري الإنجليزي:

ويستهام × توتنهام هوتسبير .. الموعد 2:30 .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.

كريستال بالاس × ليفربول .. الموعد 5 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.

برايتون × ليستر سيتي .. الموعد 5 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 7.

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آرسنال × ساوثهامبتون .. الموعد 5 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.

مانشستر سيتي × تشيلسي .. الموعد 7:30 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.

الدوري الإسباني:

ديبورتيفو ليجانيس × برشلونة .. الموعد 2 ظهرًا .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.

غرناطة × أتلتيكو مدريد .. الموعد 7:30 .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.

ريال مدريد × ريال سوسيداد .. الموعد 10 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي:

أتلانتا × يوفنتوس .. الموعد 4 عصرًا .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 4.

ميلان × نابولي .. الموعد 7 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 4.

تورينو × إنتر ميلان .. الموعد 9:45 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 4.

الدوري الألماني:

دوسلدورف × بايرن ميونيخ .. الموعد 4:30 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 5.