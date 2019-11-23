مصطفى محمد: وكيلي رفض اخباري بعروض الإحتراف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح مصطفى محمد لاعب المنتخب المصري تحت 23 عامًا بأنه الآن فقط يمكن أن يتقبل التهاني بعد التتويج ببطولة إفريقيا، ونفى علمه بوجود عروض احتراف قائلًا أن وكيل أعمال رفض اخباره بأي شيء عن هذا الأمر من أجل التركيز.

وقال مصطفى محمد في تصريحاته لقناة "تايم سبورتس" الفضائية: "الآن سأتقبل التهاني بالفوز، طوال الفترة الماضية كنا نعمل من أجل التتويج باللقب ولم نفكر في أي شيء أخر."

وتابع: "أهدي لقب هداف البطولة إلى زملائي في الفريق، وأسرتي على مساندتهم لي طوال الفترة الماضية من أجل الظهور بشكل طيب والعمل على الفوز بلقب البطولة."

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وتحدث عن إمكانية الاحتراف في الفترة المقبلة: "لا أعلم أي شيء عن وجود عروض احتراف، وكيل أعمال رفض الحديث معي عن أي عروض من أجل التركيز في البطولة."

وأضاف: "أهم شيء في الوقت الحالي هو أن أحقق عدد من البطولات مع نادي الزمالك، ولن أرحل عن النادي إلى بالطريقة التي تناسب اسم وقيمة الزمالك."

برز مصطفى محمد في بطولة إفريقيا تحت 23 عامًا وتمكن من الحصول على لقب هداف البطولة.