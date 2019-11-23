محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر 2019.
كلوب يزيد الغموض حول موقف صلاح من مواجهة بالاس
ميزانية النادي الأهلي .. 2 مليار جنيه وفائض 322 مليون جنيهًا
بعد تأهل مصر وكوت ديفوار.. جنوب أفريقيا تضمن الظهور بالأولمبياد بالفوز على غانا
مصدر لـ"الخليج 365": ساسي طلب تأخير عودته لتدريبات الزمالك 48 ساعة
فايلر يكشف أسباب تألق لاعبي الأهلي وحلمه بدوري الأبطال
فايلر: لست سعيداً بتوقف الدوري.. لكننا تقبلنا الأمر الواقع
مران الزمالك.. برنامج خاص لشيكابالا.. عودة حازم وجابر.. وتعليمات للونش
في بيان رسمي.. المصري يحذر اتحاد الكرة قبل بداية المشوار الأفريقي
بطولة تاريخية.. مصر تتوج بلقب أفريقيا بانتصار قاتل أمام كوت ديفوار
رسميًا.. مصر تحقق 4 جوائز في بطولة أفريقيا تحت 23 عامًا
"أتمنى استمرار الجماهير" صلاح يوجه رسالتين عقب تتويج مصر بأمم أفريقيا
"رفع من قيمة المدرب الوطني".. رسالة من شوقي غريب للسيسي
رمضان: المنتخب الأول وضعنا تحت الضغط.. وفكرة القناع جماعية
"مصر تستحق اللقب".. أول تعليق من مدرب كوت ديفوار بعد خسارة أفريقيا
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الجمعة.. بطولة تاريخية لمصر.. وغموض صلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.