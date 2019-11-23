"مصر تستحق اللقب".. أول تعليق من مدرب كوت ديفوار بعد خسارة أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أيمن جيلبرتو:
أكد حيدرا سواليهو المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار الأوليمبي، أن المنتخب المصري استحق التتويج بلقب أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.
وأضاف المدير الفني للمنتخب الإيفواري في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي :"وعدت أننا سوف نحقق إنجاز وهذا ما تحقق من خلال وصولنا للأولمبياد".
وتابع :"الحمد لله تأهلنا للأولمبياد، وبالتالي سعيد للغاية".
وأنهى مدرب منتخب كوت ديفوار تصريحاته :"أشكر الجماهير المصرية التي تواجدت، قضينا أجمل أيامنا في مصر".
وتواجد المنتخب الإيفواري في مركز الوصافة عقب الخسارة من منتخب مصر الأوليمبي (2-1) في المباراة التي أجريت ضمن المشوار الختامي من البطولة.
جدير بالذكر أن الثلاثي منتخب مصر وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا ضمنوا الوصول إلى أولمبياد طوكيو والمقرر لها الصيف المقبل 2020.
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