رمضان: المنتخب الأول وضعنا تحت الضغط.. وفكرة القناع جماعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح رمضان صبحي قائد المنتخب المصري تحت 23 عامًا أن خروج المنتخب الأول في بطولة أمم إفريقيا، وضعهم تحت الضغط، وعبر عن سعادته بتحقيق اللقب وحمل كأس أول بطولة له كقائد.

وقال رمضان صبحي في تصريحاته لقناة "بي ان سبورتس" الفضائية: "خروج المنتخب الأول وضعنا تحت الضغط، وكنا نحاول اسعاد الجماهير، ولم نتنازل عن التتويج منذ اللحظة الأولى للبطولة."

وتابع: "في المباراة الأولى لم يكن هناك حضور جماهيري، لكن بمجرد الظهور بشكل جيد في البطولة أتت الجماهير من أجل مساندتنا في باقي المشوار."

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وأضاف: "بعد التأهل للأولمبياد لم يكن هذا كافيًا وأبلغت اللاعبين أننا يجب أن نحقق اللقب لأن البطولة تقام على أرض مصر."

وتحدث عن سر دخول اللاعبين لملعب المباراة بقناع "كاسا دي بابل" الشهير: "تحدثنا قبل اللقاء في هذا الأمر، واتفقنا جميعًا على الدخول بهذا الشكل إلى الاستاد."

وفاز المنتخب المصري على حساب كوت ديفوار في نهائي بطولة إفريقيا تحت 23 عامًا ليحقق اللقب لأول مرة في تاريخ.