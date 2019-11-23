"رفع من قيمة المدرب الوطني".. رسالة من شوقي غريب للسيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

وجه شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأوليمبي، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب ثقته في المدرب الوطني، مشددًا أن حديث السيسي رفع من شأن المدرب الوطني.

المدير الفني للمنتخب المصري الأوليمبي قال في تصريحات عبر شاشة "بي إن سبورتس" الآن سأنام بعدما حققنا البطولة بعد أن كنت أنام ساعتين فقط".

وتابع :"أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب ثقته في المدرب الوطني، حديثه رفع من شأننا".

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وعن ملف اختيار الثلاثي الكبير للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، رد قائلاً:"ليس من حق أحد اختيار الثلاثي، لا أطلب من أحد ترشيح لنا أي لاعب، الجهاز الحالي استطاع أن يكون الفريق من 13 ناديًا".

وكان المنتخب المصري استطاع أن يحقق بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا بعد الفوز على منتخب كوت ديفوار (2-1) في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب "استاد القاهرة".

جدير بالذكر أن المنتخب المصري ضمن في وقت سابق الوصول إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على جنوب أفريقيا (3-0) مساء الثلاثاء الماضي.