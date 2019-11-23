"أتمنى استمرار الجماهير" صلاح يوجه رسالتين عقب تتويج مصر بأمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام: وجه محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الأوليمبي المصري رسالتين عقب تتويج المنتخب الأوليمبي المصري ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا. واستطاع المنتخب الأوليمبي أن يحقق بطولة أمم أفريقيا عقب الفوز الذي تحقق على حساب كوت ديفوار (2-1). وكتب صلاح عبر صفحته على "تويتر" :"ألف مبروك لمنتخبنا الوطني بطولة مستحقة.. وتحية كبيرة لجمهورنا الداعم لنا كلنا في أي وقت ويارب يفضلوا في الاستاد دايما". ومن المقرر أن يشارك المنتخب الأوليمبي في الأولمبياد المقبلة والمقرر لها الصيف المقبل 2020.

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