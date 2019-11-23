رسميًا.. مصر تحقق 4 جوائز في بطولة أفريقيا تحت 23 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أيمن جيلبرتو

منحت اللجنة الفنية الخاصة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" جائزة أفضل لاعب في بطولة أفريقيا تحت 23 عامًا لقائد المنتخب المصري، رمضان صبحي، بينما حصل محمد صبحي، على جائزة أفضل حارس مرمى، ومصطفى محمد هداف البطولة.

وحصل رمضان صبحي على جائزة أفضل لاعب في البطولة بعدما شارك في كافة المباريات، واستطاع أن يسجل 3 أهداف إضافة إلى صناعة هدفين.

وجاء محمد صبحي حارس الفراعنة في أفضل حارس مرمى في البطولة متفوقًا على كافة منافسيه بعدما قاد بلاده إلى تحقيق البطولة.

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وذهب لقب هداف البطولة إلى مصطفى محمد الذي أحرز 4 أهداف، متفوقًا على زميله في منتخب مصر رمضان صبحي بثلاثة أهداف.

أما جائزة اللعب النظيف فقد ذهبت إلى المنتخب المصري، ليحصل الفراعنة على كافة الجوائز الخاصة بالبطولة بعد التتويج بلقبها للمرة الأول في ثالث نسخة لها.

حسم المنتخب المصري البطولة لصالحه بعدما تصدر المجموعة الأولى، ثم تجاوز جنوب إفريقيا في نصف النهائي، وكوت ديفوار في المباراة النهائية.