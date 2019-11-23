إبراهيم عثمان يجتمع بلاعبي الإسماعيلي قبل مواجهة الجزيرة





عقد المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى، المشرف العام على قطاع الكرة اجتماعاً مع الفريق الأول بفندق الإقامة قبل السفر للإمارات.

ويحل الدراويش ضيفا على الجزيرة الإماراتى يوم الثلاثاء المقبل ، لحساب جولة الإياب من دور الــ16 ببطولة كأس محمد السادس للاندية الأبطال.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق فجر اليوم للقاهرة ، على أن تستقل الطائرة المتوجهة لدولة الإمارات فى تمام التاسعة إلا ربع.

وأكد عثمان للاعبين على ضرورة استمرار التحلى بالروح القتالية وبذل الجميع مزيد من الجهد والعرق من أجل استمرار مسيرة الانتصارات وإعلاء اسم الدراويش عالياً على المستوى المحلى والقارى.

وشدد رئيس النادى الإسماعيلى على أهمية تحقيق الانتصار لاسيما أن الفريق لايمثل نفسه فقط بل يلعب باسم مصر ،مؤكدا على ثقته الكبيرة فى قدرة اللاعبين على العودة

من الامارات ببطاقة الصعود لدور الــ8 بالبطولة الأكبر فى الوطن العربى.

وصرح “عثمان” بأن الجميع حصل على مستحقاته فى مواعيدها المحددة منوهآ على أهمية إرسال رسائل للجميع بأن الفريق على المسار الصحيح وأهمية التعامل مع كل مباراة على حدة باعتبارها بطولة منفصلة وعدم الاستناد على الانتصار الذى تحقق فى لقاء الذهاب بهدفين دون رد ، سعياً لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة واعادة الفريق ضمن أندية القمة محليا وقاريا.

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ووجه “عثمان” بأهمية التكاتف حول مصلحة الفريق وإعلاء المصلحة العامة، وضرورة أن يكون اللاعبون على قلب رجل واحد، وعدم الالتفات للشائعات التى تستهدف تعطيل مسيرة الفريق وإبعاده عن أهدافه المرجوة.

واختتم المهندس إبراهيم عثمان حديثه

بضرورة استمرار تحقيق الانتصارات لإرضاء جماهير الفريق العريضة فى كل بقاع الوطن العربى والمتعشطة لتحقيق لمزيد من الانتصارات أمام فريق كبير بحجم الجزيرة الإماراتى.

كما قام “رئيس النادى” بعقد اجتماعات منفردة مع كل لاعب على حدة للتعرف على أي أزمات أو مشاكل تواجههم، ومحاولة إيجاد حلول فورية لها ، وذلك فى إطار السياسة التى ينتهجها سعيا لرفع الروح المعنوية للاعبين .

وأعرب اللاعبون عن سعادتهم بتواصل رئيس النادي معهم بشكل مباشر، وتعاهدوا بمواصلة الفوز وإسعاد الجماهير، والتأكيد على أهمية إعادة الفريق للمنافسة وحصد الألقاب فى ظل الأجواء التى تكفل تحقيق نتائج مميزة.

وأجرى “عثمان” اتصالا هاتفيا بالدولى العراقى همام طارق لاعب الوسط الذى سبق البعثة للإمارات بعد مشاركته ضمن صفوف منتخب بلاده فى الأجندة الدولية.

وقام باتصال آخر مع الثنائى “عبدالرحمن مجدى ومحمد صادق ” لتهنئتهما بالتتويج ضمن صفوف المنتخب الأوليمبى بلقب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام إثر الانتصار على كوت ديفوار فى المباراة النهائية ، مطالبا باستمرارهما فى تقديم الأداء المميز.