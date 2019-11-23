أسامة عبدالكريم: تتويج محمد صبحي بأفضل حارس في البطولة تحفيز للجميع

وجه أسامة عبدالكريم مدرب حراس مرمى منتخب مصر الاولمبي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على جهوده التي يبذلها لرفع اسم مصر في كافة المجالات.

وقال عبد الكريم "مصر أبهرت العالم مرتين خلال أشهر قليلة، بعد أن نجحت في تنظيم بطولتين قاريتين، والظهور بمظهر يليق بمكانتها".

وتابع "تتويج محمد صبحي بلقب أفضل حارس في البطولة، بمثابة تتويج لجميع حراس المرمى المتواجدين مع المنتخب".

عبد الكريم قلل من تأثير

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عدم مشاركة حراس المنتخب مع فرقهم في الدورى، مؤكدًا أنه يسعي خلال التدريبات لتجهيز كافة الحراس للمشاركة في أي وقت.

مدرب حراس المنتخب اختتم كلامه متمنيًا ان يتم الحفاظ علي الجيل الحالي من اللاعبين، متوقعًا أن يسطر هذا الجيل انجازات عديدة للكرة المصرية.

ونجح منتخب مصر الأولمبي في ببطولة كأس أمم أفريقيا تحت

23 عام، التي أقيمت بمصر في الفترة من ٨ نوفمبر وحتى الثاني والعشرين من نفس الشهر، بعد التغلب على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية، بحضور أكثر من ٧٠ الف مشجع، لتكون البطولة الأولى من نوعها في دولاب بطولات المنتخبات المصرية.

وقدم المنتخب المصري مباراة قوية من الناحيتين الفنية والبدنية، ونجح في حصد اللقب الغالي، بعد صراع مع الأفيال الإيفوارية، ويضيف انجاز جديد لنفسه بعد الانجاز الذي تحقق منذ أيام قليلة بالوصول إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو ٢٠٢٠.