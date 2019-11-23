أحمد ياسر ريان: متابعتي للمباريات من على "الدكة" سبب تألقي

أكد أحمد ياسر ريان، لاعب منتخب مصر الأولمبي، أن تغييره لمجريات المباراة عند مشاركته بديلا توفيق من الله.

وقال أحمد خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد : "تغييري لمجريات المباراة عند المشاركة بديلا توفيق من الله، أي لاعب بديل لديه طاقة أن يدخل اللقاء ويعمل كل ما بوسعه".

وأكمل : "أقرأ مجريات المباراة من على الدكة قبل دخولي، وأعمل على العودة للأهلي والوصول للمنتخب الأول".

ونجح منتخب مصر الأولمبي في ببطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام، التي أقيمت بمصر في الفترة من ٨ نوفمبر وحتى الثاني والعشرين من نفس الشهر، بعد التغلب على

منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية، بحضور أكثر من ٧٠ الف مشجع، لتكون البطولة الأولى من نوعها في دولاب بطولات المنتخبات المصرية.

وقدم المنتخب المصري مباراة قوية من الناحيتين الفنية والبدنية، ونجح في حصد اللقب الغالي، بعد صراع مع الأفيال الإيفوارية، ويضيف انجاز جديد لنفسه بعد الانجاز الذي تحقق منذ أيام قليلة بالوصول إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو ٢٠٢٠.