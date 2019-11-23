علاء عبدالعزيز: المنتخب الأولمبي يبدأ الاستعداد من الغد لأولمبياد طوكيو

كشف علاء عبد العزيز مدير منتخب مصر الأولمبي، أن الاستعداد للمشاركة فى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، سيبدأ من الغد، فى ظل وجود رغبة عارمة لتحقيق ميدالية أولمبية.

منتخب مصر كان قد بلغ الاولمبياد للمرة الثانية عشر في تاريخه، بعدما نجح في حصد لقب كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عام.

عبد العزيز حرص علي توجيه الشكر للجهاز الفني واللاعبين علي إسعادهم للشعب المصري، مؤكدًا ان

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كل الأحاديث داخل المنتخب كانت حول كيفية رسم البسمة علي شفاه الجماهير المصرية.

مدير المنتخب أكد أن الروح الجميلة التي تسود بين افراد الفريق الوطني، كانت أحد اهم العوامل الرئيسية لتحقيق الانجاز، مشيرًا إلى أنهم يتعاملون كأسرة واحدة.

ونجح منتخب مصر الأولمبي في ببطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام، التي

أقيمت بمصر في الفترة من ٨ نوفمبر وحتى الثاني والعشرين من نفس الشهر، بعد التغلب على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية، بحضور أكثر من ٧٠ الف مشجع، لتكون البطولة الأولى من نوعها في دولاب بطولات المنتخبات المصرية.

وقدم المنتخب المصري مباراة قوية من الناحيتين الفنية والبدنية، ونجح في حصد اللقب الغالي، بعد صراع مع الأفيال الإيفوارية، ويضيف انجاز جديد لنفسه بعد الانجاز الذي تحقق منذ أيام قليلة بالوصول إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو ٢٠٢٠.