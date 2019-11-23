المقاولون يهنيء المنتخب الأولمبي بلقب كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام

هنأ نادي المقاولون المنتخب مصر الأولمبي بعد فوزه على كوت ديفوار، بهدفين مقابل هدف، وتتويجه بلقب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة وتأهله لأولمبياد طوكيو 2020 .

وكان طاهر محمد طاهر ضمن العناصر الأساسية لقائمة المنتخب الأولمبي، لكنه استبعد للإصابة قبل بداية البطولة بـ٢٤ ساعة، قبل أن يقرر الأخير

استمراره بالمعسكر من أجل مساندة زملاءه في البطولة الأفريقية.

ونجح منتخب مصر الأولمبي في الفوز ببطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام، التي أقيمت بمصر في الفترة من ٨ نوفمبر وحتى الثاني والعشرين من نفس الشهر، بعد التغلب على

منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية، بحضور أكثر من ٧٠ الف مشجع، لتكون البطولة الأولى من نوعها في دولاب بطولات المنتخبات المصرية.

وقدم المنتخب المصري مباراة قوية من الناحيتين الفنية والبدنية، ونجح في حصد اللقب الغالي، بعد صراع مع الأفيال الإيفوارية، ويضيف انجاز جديد لنفسه بعد الانجاز الذي تحقق منذ أيام قليلة بالوصول إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو ٢٠٢٠.