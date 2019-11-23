شاهد.. لحظة تتويج منتخب مصر الأولمبي بكأس أمم أفريقيا

توج منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني، ببطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام، التي أقيمت بمصر في الفترة من ٨ نوفمبر وحتى الثاني والعشرين من نفس الشهر.

جاء ذلك عقب التغلب على

منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد القاهرة، بحضور أكثر من ٧٠ الف مشجع، لتكون البطولة الأولى من نوعها في دولاب بطولات المنتخبات المصرية.

وقدم المنتخب المصري مباراة قوية من الناحيتين الفنية والبدنية، ونجح في حصد اللقب الغالي، بعد صراع مع الأفيال الإيفوارية، ويضيف انجاز جديد لنفسه بعد الانجاز الذي تحقق منذ أيام قليلة بالوصول إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو ٢٠٢٠.