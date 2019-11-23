شاهد.. ملخص وأهداف مباراة نهائي منتخب مصر الأولمبي وكوت ديفوار

حقق منتخب مصر الأولمبي الفوز على كوت ديفور بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام، التي أقيمت بمصر في الفترة من ٨ نوفمبر وحتى الثاني والعشرين من نفس الشهر.

سجل هدفي منتخب مصر الأولمبي كلا من: كريم العراقي في الدقيقة 37، ورمضان

صبحي في الدقيقة 105 من زمن الوقت الإضافي.

لينجح منتخب مصر الأولمبي في الفوز ببطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام، التي أقيمت بمصر في الفترة من ٨ نوفمبر وحتى الثاني والعشرين من نفس الشهر، بعد التغلب على منتخب

كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية، بحضور أكثر من ٧٠ الف مشجع، لتكون البطولة الأولى من نوعها في دولاب بطولات المنتخبات المصرية.

وقدم المنتخب المصري مباراة قوية من الناحيتين الفنية والبدنية، ونجح في حصد اللقب الغالي، بعد صراع مع الأفيال الإيفوارية، ويضيف انجاز جديد لنفسه بعد الانجاز الذي تحقق منذ أيام قليلة بالوصول إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو ٢٠٢٠.