الجونة يهنيء المنتخب الأولمبي بالتتويج بأمم أفريقيا

وجه نادي الجونة التهنئة لمنتخب مصر الأولمبي بعد فوزه على كوت ديفوار، بهدفين مقابل هدف، وتتويجه بلقب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة وتأهله لأولمبياد طوكيو 2020 .
ونشر حسام غالي مدير الكرة بفريق الجونة صورة للاعبي المنتخب الأولمبي والمدير الفني شوقي غريب، عبر موقع "أنستجرام"، وعلق عليها قائلا: "شرفتونا.. مبروووك.. مصر بطل أفريقياتحت 23 سنة"
ويمتلك نادي الجونة 4 لاعبين في صفوف المنتخب الأولمبي وهم: أحمد ياسر ريان، وأكرم توفيق، ومحمود الجزار، وعمر رضوان.
ونجح منتخب مصر الأولمبي في الفوز ببطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام، التي أقيمت بمصر في الفترة من ٨ نوفمبر وحتى الثانيوالعشرين من نفس الشهر، بعد التغلب على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية، بحضور أكثر من ٧٠ الف مشجع، لتكون البطولة الأولى من نوعها في دولاب بطولات المنتخبات المصرية.
وقدم المنتخب المصري مباراة قوية من الناحيتين الفنية والبدنية، ونجح في حصد اللقب الغالي، بعد صراع مع الأفيال الإيفوارية، ويضيف انجاز جديد لنفسه بعد الانجاز الذي تحقق منذ أيام قليلة بالوصول إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو ٢٠٢٠.
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