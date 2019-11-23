مصر المقاصة يهنيء المنتخب الأولمبي بالتتويج بأمم أفريقيا

قدم مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام، التهنئة لمنتخب مصر الأولمبي بعد فوزه على كوت ديفوار وحصوله على لقب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة وتأهله لأولمبياد طوكيو 2020 .

واشاد اللواء عبدالسلام بدور الدولة في دعم المنتخب الاولمبي وتوفير كل السبل لتحقيق الانجاز خاصة المساندة الكبيرة من دكتور اشرف صبحي وزير الرياضة، وعمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة، هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية.

وقال عبد السلام إن المنتخب حصل على اللقب الأفريقى عن جدارة واستحقاق،

وأن اللاعبين لعبوا بروح قتالية واصرار وعزيمة، وبذلوا مجهودا فوق العادي واظهروا معدنهم الحقيقى خلال منافسات البطولة .

كما وجه اللواء عبدالسلام الشكر للقيادة السياسية والحكومة للتنظيم الرائع والمشرف للبطولة، ودعم الرياضة المصرية، وتحقيق انجاز التأهل للاوليمبياد ، ورسم الفرحة علي وجوه المصريين واسعاد الشعب العظيم.

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واضاف عبدالسلام ان المنتخب الاولمبي بقيادة شوقى غريب اعاد التكاتف والتلاحم للجماهير واسعد الملايين، موضحا ان هؤلاء اللاعبين قادرون على

مواصلة مشوارهم الناجح خلال أوليمبياد طوكيو واسعاد الملايين.

ونجح منتخب مصر الأولمبي في الفوز ببطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام، التي أقيمت بمصر في الفترة من ٨ نوفمبر وحتى الثاني والعشرين من نفس الشهر، بعد التغلب على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية، بحضور أكثر من ٧٠ الف مشجع، لتكون البطولة الأولى من نوعها في دولاب بطولات المنتخبات المصرية.

وقدم المنتخب المصري مباراة قوية من الناحيتين الفنية والبدنية، ونجح في حصد اللقب الغالي، بعد صراع مع الأفيال الإيفوارية، ويضيف انجاز جديد لنفسه بعد الانجاز الذي تحقق منذ أيام قليلة بالوصول إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو ٢٠٢٠.