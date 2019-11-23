شوقي غريب: لم أشعر بهروب النهائي ولست بحاجة لمساعدتكم!

أكد المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي “شوقي غريب” بأنه لم يشعر قط بهروب المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا منه بعد تمكن منتخب كوت ديفوار من تسجيل هدف التعادل 1/1 في نهاية الشوط الثاني للمباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة 22-11-2019 على ستاد القاهرة الدولي.

وقال شوقي غريب بأنه وضع خطة محكمة لتسجيل هدف الفوز قبل نهاية المباراة، ولهذا قرر تأجيل إجراء التغييرات إلى الشوط الإضافي الثاني حين دفع بالثنائي أحمد ياسر ريان ومحمود الجزار بدلاً من عمار حمدي وعبد الرحمن مجدي.

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وشملت تصريحات شوقي غريب بعد المباراة توجيهه لرسالة واضحة إلى وسائل الإعلام والصحفيين الذين يحاولون فرض بعض الأسماء عليه لاصطحابهم في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، رافضًا هذا الأمر جملة وتفصيلة.

واستطاع منتخب مصر تسجيل هدف الفوز 1/2 عندما تابع رمضان صبحي تسديدة للبديل “أحمد ياسر ريان” سقطت من يد حارس مرمى كوت ديفوار في الدقيقة 114.

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وأوضح شوقي غريب أثناء حديث خص به قناة beIN Sports القطرية “لم أشعر أبدًا بهروب المباراة منّا بعد هدف كوت ديفوار، ولم يكن لديّ أدنى شك في الفوز اليوم والتتويج لإسعاد الشعب المصري”.

وأضاف “الحمد لله لديّ نجومية متميزة من اللاعبين الذين ينفذون ما يطلب منهم خلال سير اللعب. قمت بتغيير الطريقة أكثر من مرة، واستطعنا نقدم مستوى إيجابي في الدقائق الأخيرة وتسجيل هدف الفوز”.

وكشف “أنا لا أنام بشكل منتظم، كل يوم أنام لمدة ساعتين فقط بسبب حجم المسؤولية الملقاه على الجهاز الفني، هذا مجهود بلد كامل وليس مجهودي فقط، نحن نعمل بقوة منذ 20 شهرًا، تدربنا ولعبنا أمام العديد من المدارس الكروية، وكل شيء لم يأت من فراغ، وأهم شيء حققناه هو الوصول باللياقة البدنية إلى أعلى درجاتها”.

وعن ترشح وسائل الإعلام لثلاثة لاعبين من منتخب الكبار للعب مع المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو في يونيه 2020، رد شوقي غريب بحزم في نهاية حديثه مع بي إن سبورتس، قائلاً “هذا الموضوع خاص بالجهاز الفني، كل مصر تقوم بترشيح بعض الأسماء، نحن نستطيع الاختيار، وهذا ما قادنا لتحقيق لقب أمم أفريقيا تحت 23 عامًا اليوم، قمنا بالاختيار من 13 نادي في مصر، وإذا شعرنا أننا على ما يرام لن نختار لاعبين جدد وسنذهب بهذه التشكيلة التي تُوجنا بها”.

وختم “أود أن أهدي هذا الفوز للرئيس الذي رفع من شأن المدرب الوطني بعد كأس أمم أفريقيا للكبار، وأهديه كذلك لوزير الشباب والرياضة أشرف صبحي والرئيس السابق للاتحاد المصري هاني أبو ريدة وإلى رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري عمرو الجنايني”.