شاهين يترك فريقه سانت باولي لدعم الجيش التركي

أعلن نادي سانت باولي المنافس بدوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم اليوم الخميس، فسخ عقد لاعبه التركي جينك شاهين، عقب قيام اللاعب بإطلاق منشور عبر شبكات التواصل الإجتماعي يبدي فيه دعماً للجيش التركي.

وقال أندرياس بورنيمان مدير الكرة في سانت باولي في تصريحات نشرها موقع النادي على الإنترنت “كان القرار الأفضل للطرفين، وكان أمرا جيدا أن نتوصل إلى حل ودي.”

واستبعد شاهين 25/ عاما/ من قائمة فريق سانت باولي وجرى السماح له بالتدرب مع فريق باشاك شهير التركي من أجل الحفاظ على لياقته، وذلك بعد أن أبدى دعمه للعمليات العسكرية التركية في سورية، التي انطلقت في تشرين 1-10 الماضي.

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وكتب شاهين منشوراً ذكر فيه “نحن إلى جانب جيشنا البطل وقواتنا المسلحة. دعواتنا لكم!”، وأرفقه باسم العملية العسكرية التركية في سورية.

وأثار المنشور ردود فعل غاضبة من جانب جماهير الفريق ضد شاهين، بداعي “تجاهله المتكرر لقيم النادي.”

وعلى الفور، حصل شاهين، الذي يمثل ثاني أغلى صفقة في سانت باولي بقيمة 3ر1 مليون يورو (4ر1 مليون دولار)، على فرصة التدريب مع فريق آخر، لكن صفقة انتقاله لا يمكن أن تبرم قبل أول كانون ثان/يناير المقبل.