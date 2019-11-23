فاز ليفانتي على ضيفه ريال مايوركا (2-1)، مساء الجمعة، بالمرحلة الـ14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



تقدم ليفانتي في الدقيقة (52) عن طريق روجر مارتي، قبل أن يدرك داني رودريجز، التعادل لمايوركا في الدقيقة (65)، لكن روبن روتشينا سجل هدف الفوز لليفانتي في الدقيقة (73),



وشهدت المباراة إكمال ليفانتي لها بـ10 لاعبين بعد طرد لاعبه خوسيه كامبانيا في الدقيقة (86)، بعد حصوله على الإنذار الثاني.



ورفع ليفانتي رصيده إلى 20 نقطة في المركز (10)، فيما تجمد رصيد مايوركا عند 14 نقطة في المركز 16. المصدر: موقع كورة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليفانتي يهزم ريال مايوركا بالدوري الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.